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Gaziantep'te sokak düğününe katılanlara ateş açıldı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te, sokakta yapılan bir düğüne katılanlara gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.