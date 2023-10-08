Gaziantep'te Şok Huzur-Güven Uygulaması: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli noktalarında yapılan şok huzur-güven uygulamasında 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca, aramalarda ruhsatsız silahlar, çalıntı motosiklet ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekiplerince kentin çeşitli noktalarında şok huzur-güven uygulaması yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında şok huzur-güven uygulaması yaptı. İcra edilen uygulama ile bin 987 şahıs ve 470 araç kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 27 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi.

Uygulama sırasında yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 30 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - GAZİANTEP