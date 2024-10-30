Gaziantep'te Sınav Hazırlığı İçin Protokol İmzalandı

Gaziantep'te lise ve üniversite sınavına girecek 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavları ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde sınavlara hazırlanan öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteğinden oluşan çalışma için protokol imzalandı.

Valilik Fuaye Alanı'nda imzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Gaziantep'teki öğrenciler için kazanım değerlendirme sınavları yapılacak.

Değerlendirme sınavlarından kent genelinde 82 bin öğrenci yararlanacak.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı konuşmada, desteklerin ciddi bir maliyetle verildiğini belirtti.

Deprem bölgesine sık ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Çeber, "Ziyaretlerde gördük ki sohbet ettiğimiz her öğrenci yapılan desteklerden çok istifade ettiklerini söyledi. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karşılık bulan bir iş. İyi tespit edilen, iyi kurgulanan bir iş. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu protokollerle bir taşla birkaç kuş vuruyoruz. Çocuklarımızı sınava hazırlıyor, eğitimde fırsat eşitliği anlamında gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bunlarda bize somut sonuç olarak yansıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise öğrencileri direkt etkileyen bir protokolün imzalandığını söyledi.

Çocukların en büyük cevher olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu deneme sınavları çok mühim. Öğrencinin kendi kendine hangi aşamada olduğunu görmesi için önemli. Gaziantep genelinde bir sınav olduğunda öğrenci baştan hangi yönlerinin zayıf ve kuvvetli olduğunu görüyor ve buna göre tedbir alıyor. Bu yapılan işlerin ne kadar doğru olduğunu her yıl sonuçlar bize gösteriyor. Bireysel başarımızda Türkiye genelinde derece yapıyoruz. Bu eğitim ordumuzun başarısı. Bizler de lojistik destek veriyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise öğrenciler için önemli bir protokole imza attıklarını kaydetti.

İmza töreninde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy ile Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Yasin Tepe protokolün içeriği hakkında bilgi verdi.