Gaziantep'te silahlı yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te bir iş yerinde gerçekleşen silahlı yağma olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.