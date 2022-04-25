Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı tehdit ve şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanlarının da bulunduğu kişilerle iletişime geçerek, şantaj yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, tespit ettiklerini biri kadın 3 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin iletişime geçtiği ve güvenlerini kazandıktan sonra uygunsuz görüntülerini çektikleri kişileri silahla tehdit ederek, şantaj yaptığı bildirildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title