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Gaziantep'te Silahlı Tehdit: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'te Silahlı Tehdit: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Gaziantep'te, sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek husumetlilerine tehdit eden 12 şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirtildi.

GAZİANTEP'te, sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz verip, husumetlilerine tehdit eden 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kentte 26 Eylül'de, sokakta ellerinde tüfeklerle poz verip husumetlilerini tehdit eden ve o anları sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik polis çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. yakalandı. Şüphelilerin daha önce 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve 3 başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi. Şüphelilerin sorgusunda olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. 12 şüphelinin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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