Gaziantep'te Silahlı Şüphelilere Operasyon: 12 Gözaltı

Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla görüntülenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kentte 26 Eylül'de sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halk arasında korku ve endişeye yol açan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin daha önce örgütlü şekilde 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi.

Sosyal medyada sokak ortasında uzun namlulu silahlarla bazı şüphelilerinin görüntülerinin yer alması üzerine, 26 Eylül'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı 5 zanlı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.