Gaziantep'te Silahlı Soygun Zanlısı Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı Karkamış ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, silahla yağma suçundan aranan şahsın yakalanması için yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, şüphelinin Karkamış ilçesinde saklandığı tespit edildi. Adli makamların koordinesinde yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda, 26 Kasım 2023 günü operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP