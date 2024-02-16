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Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Gaziler Mahallesi'nde 35 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde inceleme yaparken şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 10 Nolu caddede 35 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kimliğini tespit etmeye çalıştığı şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.????????

Kaynak: AA / Güncel

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