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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

12 Aralık 2023 12:13 Güncelleme: 12:14 Abone Ol

Gaziantep'in İncilikaya Mahallesi'nde, Yusuf Yaylabaş (24) isimli kişi silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yaylabaş'ın birçok kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.