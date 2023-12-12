Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in İncilikaya Mahallesi'nde, Yusuf Yaylabaş (24) isimli kişi silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yaylabaş'ın birçok kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Yusuf Yaylabaş (24), otomobiliyle ilerlediği İncilikaya Mahallesi'nde, kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, birçok kurşunun isabet ettiği Yaylabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaylabaş'ın cenazesi Adil Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.