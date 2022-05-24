Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, motosikletle seyir halindeyken saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, motosikletle seyir halindeyken saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Bülbülzade Mahallesi'nde Hakan Şah (35), motosikletle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şah, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şah, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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