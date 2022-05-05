Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi civarında boş arazide aracında oturan Emirhan N. (23) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Emirhan N'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Emirhan N'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Şehitkamil, Gaziantep, Arıl, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title