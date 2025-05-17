Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde kahvehanede oturan Hasan Kaplan (25), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka

"Banker Bilo" filmindeki pasaport sahnesi gerçek oldu
Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var

Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.