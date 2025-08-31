Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Bülbülzade Parkı'nda motosikletli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldürüldü. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Şahinbey ilçesi Bülbülzade Parkı'nda M.A'nın motosikletli 4 şüpheli tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay esnasında M.A'nın 2 arkadaşının da saldırganlara silahla karşılık verdiği aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili 2'si M.A'nın arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden olmak üzere 7 şüpheli olayda kullanılan silahlarla yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

