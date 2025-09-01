Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

Gaziantep'te bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos'ta Şahinbey ilçesi Bülbülzade Parkı'nda M.A'nın silahla öldürülmesi olayıyla ilgili polis ekiplerince dün gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
