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Gaziantep'te Silahlı Poz Veren 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Silahlı Poz Veren 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek halkta korkuya neden olan 7 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Bakan, güvenlik güçlerinin bu tip suç odaklarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz vererek halk arasında korkuya neden olan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halk arasında korku ve endişeye yol açan kişilerle ilgili görüntülerin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve devriye ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüpheli B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. yakalanmıştır. Halkımızın huzurunu kaçıranlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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