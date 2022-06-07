Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygununa yardım eden zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygununa yardım eden zanlı tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygununa yardım eden zanlı tutuklandı

Gaziantep'te kuyumcu dükkanının camını silahla kırarak vitrindeki altınları çalan kişiye yardım ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te kuyumcu dükkanının camını silahla kırarak vitrindeki altınları çalan kişiye yardım ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta kuyumcu dükkanının silahla yağmalanması ve 450 gram altın çalınmasına yardım ettiği öne sürülen M.E'nin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Gözaltına alınan M.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde 2 Şubat'ta kuyumcu dükkanının camının silahla kırılarak vitrindeki altınların çalınmasıyla ilgili İ.E. tutuklanmıştı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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