Gaziantep'te silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Gaziantep'te silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı kavgaya ayırmaya çalışan kişi öldü.

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Gaziantep'te silahlı kavgaya ayırmaya çalışan kişi öldü.

Oğuzeli ilçesindeki bir bağ evinde Y.S. ile arkadaşı İ.Y. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

O sırada evde bulunan Ahmet Tamer, kavgayı ayırmaya çalışırken vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralandı.

Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Tamer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tamer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili Y.S. ve İ.Y. gözaltına alındı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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