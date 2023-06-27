Gaziantep'te silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te 11 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan Doğan Gürtekin hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.