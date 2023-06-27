Gaziantep'te silahlı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
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Gaziantep'te 11 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan Doğan Gürtekin hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Gaziantep'te 11 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadı.
Gazikent Mahallesi'nde 17 Haziran Cumartesi günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle Doğan Gürtekin (30) arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kavganın ardından özel bir hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayan Gürtekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel