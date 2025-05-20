Gaziantep'te silahlı kavgada kardeş ağabeyini yaraladı

Gaziantep'te silahlı kavgada kardeş ağabeyini yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada kardeş ağabeyini yaraladı.

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada kardeş ağabeyini yaraladı.

Merkez Şehitkamil İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y'ye husumetli olduğu öğrenilen kardeşi Ahmet Y. tabanca ile ateş etti.

Ağabey Harun Y. iki ayağından yaralandı.Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine götürülen yaralı ağabeyin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğu hemen doluyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı, Şara ile görüştü! İşte zirvenin en önemli gündem maddesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.