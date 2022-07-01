Gaziantep'te silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde faaliyet gösteren alışveriş merkezinin otoparkındaki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda E.A, E.G, M.P. ve H.A. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Şehitkamil alışveriş Gaziantep Güncel Haberler

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