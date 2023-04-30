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Gaziantep'te silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te site sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te site sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde iddiaya göre, site sakinleri arasında aidat ödememe nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda Mehmet K, Mustafa K, Ahmet K, Recep K. ve İsmail K. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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