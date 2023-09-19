Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te "yan bakma" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te "yan bakma" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine E.Ö. (23), yanında bulunan av tüfeği ile İ.B. (47) ve M.B'ye (23) ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli E.Ö'yü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel