Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title