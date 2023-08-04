Gaziantep'te silahlı kavgada 1 ölü, 1 yaralı: Zanlı tutuklandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Nuripazarbaşı Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, A.G. silahla vurularak öldürülmüş, H.E.A. da yaralanmıştı.
Olay yerinden kaçan İ.M. ise yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel