Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 10121. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Cuma G. (18) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.