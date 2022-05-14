Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

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Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 10121. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Cuma G. (18) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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