Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fıstıklık Mahallesi'nde bir kebapçının önünde husumetli olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Süleyman H. ve İlhan H'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Süleyman H. kurtarılamadı.

Polis, zanlıyı yakalamaya çalışıyor.