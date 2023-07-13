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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 3 Ölü, 2 Yaralı

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Gaziantep'te husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı ve tutuklandı. Tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

GAZİANTEP'te, husumetli aileler arasında 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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