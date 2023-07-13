Gaziantep'te Silahlı Kavga: 3 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı ve tutuklandı. Tutuklu sayısı 5'e yükseldi.