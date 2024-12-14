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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, kavgaya karışan bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Güllühüyük Mahallesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan K.D. ile M.A. ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan K.D. ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken R.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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