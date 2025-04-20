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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Bulduk Mahallesi Merkez Caddesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Y.R'nin (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M. R. (29), M. Ş. (43) ve B.K. (10) sağlık ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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