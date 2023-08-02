Gaziantep'te silahlı kavga: 1'i polis memuru 15 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polis memuru ise saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.