Gaziantep'te silahlı kavga: 1'i polis memuru 15 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i polis memuru olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polis memuru ise saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'te iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat ve polis ekibi sevk edildi.
Kavgada 14 kişi ile olaya müdahale eden polis memuru M.S. (32) saçma isabet etmesi üzerine yaralandı.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.