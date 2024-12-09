Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1'i Çocuk 2 Yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 12 yaşındaki bir çocuk ile bir kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 12 yaşındaki E.N.E. ile Şahibe Z, ambulanslarla kaldırıldıkları Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.