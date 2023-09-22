Gaziantep'te Silahla Havaya Ateş Açma Olaylarına Operasyon

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bağ evleri, düğün, nişan, uğurlama gibi eğlence alanlarında silahla havaya ateş açılması olaylarına müdahale edildi. Operasyon sonucunda çok sayıda tüfek, tabanca ve mermi ele geçirildi. 44 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bağ evleri, düğün, nişan, uğurlama gibi eğlence alanlarında silahla havaya ateş açılması olaylarına yönelik çalışmalarda çok sayıda tüfek, tabanca ve mermi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 44 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Haziran-21 Eylül 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle bağ evleri, düğün, nişan ve uğurlama gibi eğlence alanlarında silahla havaya ateş açılma olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde eğlence alanlarında meydana gelen 39 ateşli silahlarla havaya ateş açılma olaylarına müdahale edildi. Operasyon sonucunda 44 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

Söz konusu çalışmalar sırasındaki aramalarda ise 15 adet av tüfeği, 14 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği mühimmatı, 6 adet tabanca mühimmatı, 10 adet şarjör, 4 adet boş kovan ele geçirildi. - GAZİANTEP