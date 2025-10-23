Gaziantep'te Silahla Ateş Eden Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te silahla ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin (34) silahla ateş ettiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Yapılan araştırmada, Fırat Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.