Gaziantep'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 silah, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 42 adet fişek, 1,2 litre sentetik kannobinoid, 87 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
