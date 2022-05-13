GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Haberler

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GAZİANTEP'TE SİLAH OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı üzerine takibe aldığı 3 şüpheliye ait bir işyeri ile iki araca operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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