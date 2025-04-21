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Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 9 Gözaltı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 9 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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