Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 9 Gözaltı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 9 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel