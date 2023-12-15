Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Merkez Şehitkamil ve Araban ilçelerinde 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ruhsatsız 8 tabanca ile 10 av tüfeği ve 149 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmaya götürüldü.