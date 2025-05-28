Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.B. ve O.K'ye ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ziynet eşyası, 17 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 42 şarjör ve 95 muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Valilikten paylaşılan görüntüde, ev ve iş yerlerinde arama yapılması, aramalarda tabanca, ziynet eşyası ve bir miktar para ele geçirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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