Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 2 tabanca, 3 silah gövdesi, 3 şarjör, 95 fişek ve muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.