Haberler

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Gözaltı, 2 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 15 ruhsatsız av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca ve 435 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 ruhsatsız av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, 435 fişek ele geçirdi, 17 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Şehit pilota kardeşinden duygusal veda: Abim vatansever, fedakar, cesur bir insandı

Kardeşten duygusal veda: Abim vatansever, fedakar, cesur bir insandı
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu

Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.