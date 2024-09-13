Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 12 Gözaltı
Gaziantep'te jandarma, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 12 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 10 ruhsatsız av tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 49 av tüfeği fişeği ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
GAZİANTEP'te jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası Nurdağı, Nizip, Oğuzeli, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde belirlenen 12 adrese operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız av tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 49 av tüfeği fişeği ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.