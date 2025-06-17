Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 5 ruhsatsız tabanca ve otrosu silah malzemeleri ele geçirilirken, şüphelilerden biri tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
M.İ. ve Y.İ'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların ikametlerinde ve araçlarında 5 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 6 şarjör, 6 muhtelif tabanca yedek parçası, 1 av tüfeği satışından elde edilen para ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.İ. tutuklandı, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel