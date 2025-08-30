Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 385 fişek ile çok sayıda muhtelif silah parçası ve kurusıkı silahları dönüştürmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda silah ve silah malzemelerinin ele geçirilmesi ile gözaltına alınan şüphelinin emniyete götürülmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte İnat Box uygulamasındaki vurgunun detayları! Banka hesaplarını bu yöntemle boşaltmışlar

O uygulamadan milyonluk vurgun! Hesapları bu yöntemle boşaltmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.