Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 385 fişek ile çok sayıda muhtelif silah parçası ve kurusıkı silahları dönüştürmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda silah ve silah malzemelerinin ele geçirilmesi ile gözaltına alınan şüphelinin emniyete götürülmesi yer alıyor.