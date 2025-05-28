Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Tabanca Ele Geçirildi

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Tabanca Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.B. ve O.K.'yi gözaltına alırken, ev ve iş yerlerinde 17 ruhsatsız tabanca, 450 mermi, 42 şarjör ve diğer suç unsurları ele geçirdi. Zanlılar, adli makamlar tarafından tutuklandı.

GAZİANTEP'te jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.B. ve O.K.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin Şehitkamil ilçesindeki ev ve iş yerlerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Aranan adreslerde; 17 ruhsatsız tabanca, 450 mermi, 42 şarjör, 95 tabanca parçaları, 660 bin lira değerinde ziynet eşyası ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve O.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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