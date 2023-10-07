Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılarına ait çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Fişek Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ile mücadele çerçevesinde adli makamların koordinesiyle üç farklı adreste eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 4 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 13 adet tabanca fişeği, 73 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP