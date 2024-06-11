Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
Gaziantep'te yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip ve İslahiye ilçelerinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve piyade tüfeği ile çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.