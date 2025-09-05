Haberler

Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı

Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen operasyonla, silah kaçakçılarına yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, kurusıkı tabancalar, bir av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak silahların bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para

Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri sınırı geçti, Ürdün silahlı güçleri anında müdahale etti

İsrail askerleri o ülkeye 'izinsiz' girdi! Müdahale anında geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.