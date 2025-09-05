Gaziantep'te Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonla, silah kaçakçılarına yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, kurusıkı tabancalar, bir av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak silahların bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel