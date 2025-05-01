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Gaziantep'te Şiddetli Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Gaziantep'te Şiddetli Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
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Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, şimşeklerle birlikte geceyi aydınlattı. Yağış, yaşamı olumsuz etkileyerek cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu, şimşekler geceyi aydınlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te akşam saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Gaziantep'in bazı bölgelerinde akşam saatlerinden sağanak ve dolu etkili oldu. Bir anda başlayan ve giderek etkisini arttıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak, zaman zaman etkisini daha da arttırarak yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısa süreli aksamalar oldu. Sağanak ve dolu sonrası çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kentte yağışın bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - Güncel
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