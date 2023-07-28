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Gaziantep'te Siber Suç Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcenlik içeren siber suçlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Gaziantep'te siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müstehcenlik içeren siber suçlara yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Gaziantep Güncel Haberler

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